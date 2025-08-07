Японского замначальника отдела полиции поймали на съемке видео у девушки под юбкой

JT: в Японии сотрудник полиции снимал видео под юбкой у девушки

Сотрудника японской полиции из провинции Айти арестовали за то, что он снимал видео под юбкой у девушки в торговом центре. Об этом сообщила газета Japan Today .

По ее данным, 44-летний правоохранитель проделал отверстие в сумке и положил туда смартфон, чтобы подглядывать. Один из посетителей заметил, как полицейский направил замаскированную камеру под юбку 26-летней девушки.

Когда мужчина окликнул пойманного на подглядывании представителя полиции, тот попытался скрыться. В итоге его задержали и изъяли сумку с отверстием и телефоном.

За поведение подчиненного публично извинился его начальник.

«После расследования к виновнику будут приняты самые строгие меры», — подчеркнул он.

Ранее скрытые камеры заметили в туалете московского семейного кафе. Их установил директор заведения, который таким образом подглядывал за сотрудницами кафе и посетителями.