Директор семейного кафе в Москве установил скрытые камеры в туалете

Директора семейного кафе в поселке Коммунарка в Москве обвинили в установке скрытых камер в туалете. Об этом написал Telegram-канал Mash .

Сотрудники заведения обнаружили замаскированную камеру в санузле и вызвали полицию. Правоохранительные органы задержали директора, кафе закрыли.

Задержанный признался на допросе, что через камеры подглядывал за сотрудницами кафе и посетителями, в том числе детьми. Мужчина делал это для сексуального удовлетворения. Записи директор сохранял на телефон.

Британский политик 14 лет подглядывал за женщинами с помощью скрытых камер. Женщина, которая снимала у него дом, рассказала, что мужчина подключил ее телефон к своему компьютеру для тайной слежки. Позже она обнаружила в ванной скрытую камеру, с помощью которой арендодатель за ней подглядывал.