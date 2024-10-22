Якутская пенсионерка почти ослепла после удара стулом на встрече одноклассников

В Якутии 60-летняя женщина получила серьезную травму глаза — ее ударили стулом по голове. В офтальмологической больнице ей экстренно зашили и запланировали операцию по удалению сгустков крови в глазу, сообщило ЯСИА .

Конфликт произошел во время ссоры на встрече одноклассников. После него медики направили женщину на консультацию к нейрохирургам. Специалисты отметили, что прогнозы на восстановление зрения неутешительны.

Врач-офтальмолог Якутской республиканской офтальмологической больницы Алена Алексеева пояснила, что пациентка получила сильный ушиб глаза, и ее зрение упало до светочувствительности. Женщине потребовалась экстренная помощь: ей зашили рану века и диагностировали кровоизлияние внутри левого глаза.

Также врачи запланировали хирургическое вмешательство для аспирации крови. По словам Алексеевой, при подобных тяжелых травмах прогноз по зрению остается сомнительным.

«Также не стоит забывать об осложнениях, которые могут возникнуть в раннем периоде после травмы и через несколько лет», — добавила Алексеева.

После лечение состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное, травма глаза у нее серьезная и тяжелой степени.

Ранее тяжело пострадавшая при нападении собак в Якутии девочка скончалась в больнице.