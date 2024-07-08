Яхта с пятью людьми на борту затонула в Краснодарском крае

Яхта с пятью пассажирами на борту утонула в Геленджике во время занятий по парусному спорту. Спасатели достали из воды четверых человек, еще одну девушку продолжают искать. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.
По данным издания, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Накануне в Челябинской области отец и сын утонули на озере Большой Теренкуль, катаясь на сапбордах.
Всего, как сообщило МЧС, за сутки на водоемах погибли более 50 человек, из них семеро детей.