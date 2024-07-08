Яхта с пятью людьми на борту затонула в Краснодарском крае

Kub Mash: СК возбудил дело из-за утонувшей в Геленджике яхты с пятью пассажирами

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Яхта с пятью пассажирами на борту утонула в Геленджике во время занятий по парусному спорту. Спасатели достали из воды четверых человек, еще одну девушку продолжают искать. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным издания, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Накануне в Челябинской области отец и сын утонули на озере Большой Теренкуль, катаясь на сапбордах.

Всего, как сообщило МЧС, за сутки на водоемах погибли более 50 человек, из них семеро детей.

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