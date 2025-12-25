Ядовитая змея напала на жительницу Москвы

Ядовитая змея голубая куфия укусила 50-летнюю москвичку. Как отметили в Telegram-канале НИИ СП имени Склифосовского, пациентке срочно понадобилась помощь врачей.

Рептилия укусила хозяйку за ногу, когда выползла из террариума. Хоть голубая куфия относится к ядовитым змеям, ее укус редко приводит к смерти, но может нарушить свертываемости крови, вызвать повреждение тканей и тяжелую аллергическую реакцию.

«Женщина сразу обратилась за медицинской помощью и была доставлена скорой в Центр острых отравлений НИИ Склифосовского, где ей провели детоксикацию организма и антигистаминную терапию», — заявили в пресс-службе больницы.

Пациентку уже отпустили домой. У нее остался синяк после укуса.

Ранее в туалете одной из московских квартир нашли змею. Местный житель сразу вызвал спасателей.