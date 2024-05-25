Кровлю краснодарской школы № 29 недавно меняли, причиной ЧП перед праздничной линейкой стал сильный ветер. Подробности происшествия 360.ru рассказала одна из очевидцев.

Женщина пояснила, что пришла на линейку вместе с сыном. Семья стояла прямо напротив входа в здание.

«Начался сильный ветер, и я увидела, что крыша поднимается, еще один порыв ветра сорвал ее, и она начала лететь на нас, потом траектория изменилась. Дети, которые стояли чуть левее, не ожидали этого, она накрыла всех», — пояснила очевидица.

По последним данным, в результате различные травмы получили около 12 детей. Точное количество пострадавших уточняется. 360.ru попытался связаться с представителями школы, но в СОШ пока не берут трубку.

На месте работают спасатели и правоохранители. Также туда направились замглавы города Игорь Михайлов и сотрудники департамента образования. Все обстоятельства ЧП устанавливают в рамках доследственной проверки.