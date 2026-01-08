«Я согласна»: после слов бывшей жизнь магаданца превратилась в кошмар

Россиянин сделал предложение бывшей жене и сразу впал в кому на Пхукете

Сотрудник МЧС из Магадана лишился чувств на Пхукете сразу после того, как бывшая супруга согласилась снова выйти за него замуж. О критическом состоянии россиянина и финансовом тупике, в котором оказалась его семья, телеграм-каналу Mash сообщили близкие пострадавшего.

Романтическое путешествие в Таиланд обернулось для россиянина трагедией. Бывшую жену он позвал с собой, чтобы возобновить отношения.

В один из вечеров спасатель решился сделать женщине предложение. Он опустился на колено, услышал заветные слова, и тут внезапно потерял сознание.

Россиянина пришлось экстренно госпитализировать. У мужчины нашли опухоль головного мозга. Сейчас спасатель находится в глубокой коме.

Страховая компания отказалась компенсировать семье пострадавшего деньги. Пункта об опухоли мозга не оказалось в стандартном договоре. Состояние мужчины остается стабильно тяжелым, вернуть его в Россию родственники не могут по финансовым причинам.

