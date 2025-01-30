«Я предполагаю, кто это мог сделать». Участник СВО пожаловался на преследования

Участник специальной военной операции из Королева пожаловался на преследования со стороны членов ОПГ. В квартире его матери разбили окно, а у автомобиля его юриста Анны Карцевой порезали шины. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Сам мужчина находится в зоне боевых действий и записал оттуда видеообращение.

«Я предполагаю, кто это мог сделать. Эти люди не раз угрожали мне, угрожали моей семье, приходили ко мне домой, когда я находился уже на СВО», — заявил он.

Однако, по словам военного, в полиции пострадавшим ответили, что дело почти невозможно раскрыть и никого искать не будут.

Боец обвинил в происходящем азербайджанскую ОПГ и попросил правоохранительные органы проверить этих людей на связь с украинскими спецслужбами.

«Идут звонки, поступают СМС, и дошло дело до порчи имущества. Но на этом, наверное, все, что я могу вам сказать. То есть факт я этот подтвердить могу. Это действительно так, потому что я сама стала потерпевшей от этих действий», — рассказала 360.ru юрист.

По словам матери военного, люди, о которых идет речь, утверждали, что ее сын им что-то должен. При этом самому бойцу она старалась об этом не говорить, чтобы еще больше не нервировать.

«Нам особо не угрожали. [Когда] на меня наезжают, я еще больше наезжаю. В последний раз они меня обозвали дурой чокнутой и ушли. После этого они перестали приходить», — сообщила женщина.

В пресс-службе подмосковной полиции сообщили, что возбудили уголовные дела по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.