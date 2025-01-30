«Я предполагаю, кто это мог сделать». Участник СВО пожаловался на преследования
Участник спецоперации из Королева пожаловался на преследования со стороны ОПГ
Участник специальной военной операции из Королева пожаловался на преследования со стороны членов ОПГ. В квартире его матери разбили окно, а у автомобиля его юриста Анны Карцевой порезали шины. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Сам мужчина находится в зоне боевых действий и записал оттуда видеообращение.
«Я предполагаю, кто это мог сделать. Эти люди не раз угрожали мне, угрожали моей семье, приходили ко мне домой, когда я находился уже на СВО», — заявил он.
Однако, по словам военного, в полиции пострадавшим ответили, что дело почти невозможно раскрыть и никого искать не будут.
Боец обвинил в происходящем азербайджанскую ОПГ и попросил правоохранительные органы проверить этих людей на связь с украинскими спецслужбами.
«Идут звонки, поступают СМС, и дошло дело до порчи имущества. Но на этом, наверное, все, что я могу вам сказать. То есть факт я этот подтвердить могу. Это действительно так, потому что я сама стала потерпевшей от этих действий», — рассказала 360.ru юрист.
По словам матери военного, люди, о которых идет речь, утверждали, что ее сын им что-то должен. При этом самому бойцу она старалась об этом не говорить, чтобы еще больше не нервировать.
«Нам особо не угрожали. [Когда] на меня наезжают, я еще больше наезжаю. В последний раз они меня обозвали дурой чокнутой и ушли. После этого они перестали приходить», — сообщила женщина.
В пресс-службе подмосковной полиции сообщили, что возбудили уголовные дела по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.