«Я их всех раскидаю». Самой юной треш-блогерше России всего 13 лет и на нее нет управы

В Челябинске 13-летнюю школьницу поставили на учет после аморальных видео

Фото: РИА «Новости»

На Урале 13-летняя школьница начала избивать сверстниц, грубить полиции и вести аморальный образ жизни. Девочку уже поставили на профилактический учет, ею заинтересовался и Следственный комитет, сообщило Ura.ru.

Юная любительница взрослых развлечений живет в Южноуральске. Девочка регулярно публикует агрессивные видео. На некоторых из них она жестоко избивает сверстниц.

«Я их там всех сейчас раскидаю. Со мной ходить не надо», — говорит школьница за кадром одного из роликов.

Следом она выложила в свой Telegram-канал сцену драки. Треш-блогерша жестоко бьет в лицо сверстницу, а затем забивает ее ногами.

В своих публикациях подросток делится и тем, как проводит каникулы. Девочка хвастается упаковками пива, показывает сигареты.

Малолетнюю нарушительницу полиция поставила на учет, за ней следит инспектор по делам несовершеннолетних. Девочку это не останавливает.

Даже визиты в детскую комнату полиции становятся для нее темой для очередных видео, в одном из них она желает сотрудникам заразиться коронавирусом и умереть.

Неуемной школьницей уже заинтересовался местный главк Следственного комитета. Ведомство инициировало доследственную проверку по двум статьям уголовного кодекса.

Ранее блогерша из Петербурга сожгла свой паспорт, чтобы не работать.

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