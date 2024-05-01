«Я боюсь за свою жизнь». Убивший под Иркутском собаку блогерши фермер запугал ее семью | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 12:58 «Я боюсь за свою жизнь». Убивший под Иркутском собаку блогерши фермер запугал ее семью Shot: фермер начал запугивать семью тревел-блогерши в Иркутской области Unsplash

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Фермер, убивший собаку тревел-блогерши под Иркутском, стал запугивать семью женщины. Как сообщил Telegram-канал Shot, к ее дому приходят вооруженные люди, представляющиеся «ворами в законе».

Иркутский фермер по имени Виктор расстрелял довольно известную в регионе собаку-путешественницу Йоко, когда та забежала к нему на участок. Животное якобы хотело съесть его индюшек.

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После того, как хозяйка погибшей дворняжки Антонина рассказала СМИ об убийстве Йоко, домой к женщине пришел вооруженный мужчина. Он предлагал мужу Антонины сыграть в русскую рулетку, говорил, что грузин и ничего не боится. В «подарок» семье он оставил патрон 12-го калибра.

«Я мечтала заработать на дом на колесах и уехать с ней в кругосветку. Представляла, какой старенькой собакой она будет, и какую жизнь мы проживем. Теперь нам начали угрожать друзья [фемера]. Я боюсь за свою жизнь», — поделилась Антонина.

Женщина написала заявление в полицию, но правоохранители сказали, что состава преступления не видят.

Ранее бездомных собак стали отстреливать рядом с подмосковной деревней Клейменово. Местные жители уверены, что к произошедшему могут иметь отношение владельцы экофермы «Бунин ручей». Таким образом фермеры могут мстить за подранных страусов и альпак.