«Я боюсь за свою жизнь». Краснодарку затравили за то, что она напоила дочь «коньяком»

Полиция Краснодара разыскивает женщину, напоившую двухлетнюю дочь коньяком. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Сети появилось видео, на котором мать якобы дает выпить алкоголь своему ребенку.

«По данному факту в УМВД России по городу Краснодару материал зарегистрирован, инициировано проведение проверки», — отметили в ведомстве.

Мать девочки Карина рассказала 360.ru, что ролик — постановка и шутка. Видео она отправила в чат с подругами. На самом деле в рюмке, из которой пила дочь, был чай.

«В беседе из 14 человек зашло общение по поводу того, давать ребенку сладости или не давать. <… > Пошли шутки, черный юмор: „Давайте колбасу давать ребенку, а давайте чипсы, а давайте коньяк“. Я в шуточной форме взяла бутылку из-под коньяка, налила в рюмку, потом видно, что видео прекратилось, и на следующем кадре ребенок пьет черный чай», — пояснила девушка.

Девочка кривилась, потому что обычно не пьет черный чай, тем более без сахара, отметила мать. По словам Карины, девушки из беседы бывали у нее в гостях и видели, что у ребенка есть все необходимое. Она также рассказала, что часто путешествует с дочерью, занимается ее развитием, водит на различные мероприятия.

«Мне пишут постоянно гадости, а мне нельзя нервничать. У меня аутоиммунное заболевание, было больше 30 микроинсультов. Из-за этого руки трясутся, из-за этого проблемы с памятью. Я принимаю дорогостоящие лекарства. <… > Ребенок залюбленный, у него все замечательно», — отметила она.

Также она добавила, что вообще не пьет алкоголь из-за болезни, а коньяк из видео оставили гости.

«Я боюсь за свою жизнь. Я лечусь только ради дочки. Никогда вообще не думала, что буду настолько переживать за себя ради того, чтобы у кого-то была мама», — призналась она.

