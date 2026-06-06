Известную в Китае собаку-блогера продали на мясо

В Китае похитили и съели собаку с миллионами подписчиков в соцсетях

Героиня китайского блога о путешествиях собака по кличке Чутоу погибла. Преступники украли ее и продали на мясо, сообщило Sohu .

Хозяин бордер-колли из провинции Хэнань много путешествовал. Его трэвел-блог о поездках с Чутоу стал сенсацией в китайских соцсетях и набрал миллионы подписчиков благодаря харизматичному питомцу.

Отец блогера 11 мая ушел работать в поле, оставив собаку возле машины. Мужчина позвал ее, но Чутоу не прибежала. Семья обратилась в полицию и несколько дней искала собаку.

Запись камеры видеонаблюдения пролила свет на ее исчезновение. Неизвестные мужчина и женщина на электровелосипеде силой увезли Чутоу в соседнюю деревню и продали за 180 юаней (1953 рубля). Новые владельцы убили ее ради мяса.

Полиция возбудит уголовное дело, если ущерб от преступления составит внушительную сумму. Владелец Чутоу собирает бумаги в подтверждение рыночной стоимости подобных бордер-колли и коммерческой ценности как интернет-знаменитости.

Ранее в Иркутской области трое знакомых убили собаку и положили в холодильник. Полиция разыскала их за несколько часов по соцсетям.