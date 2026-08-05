Сотни людей эвакуировали после мощного извержения вулкана Фуэго в Гватемале

Сотни жителей эвакуировали после мощного извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом сообщила газета The Guardian .

Один из самых активных вулканов Центральной Америки начал извергаться утром 3 августа. К вечеру активность усилилась, после чего власти объявили второй по уровню опасности режим тревоги. Потоки лавы начали стекать по склонам вулкана, а столб пепла поднялся примерно на шесть километров.

По данным спасателей, не менее 350 жителей деревень Эль-Порвенир и Лас-Лахитас вывезли в муниципалитет Сан-Хуан-Алотенанго. Еще десятки семей разместили в соседних населенных пунктах. Для эвакуированных оборудовали временные пункты размещения.

Институт вулканологии Гватемалы предупредил об опасности схода раскаленных потоков вулканических пород по западным и южным склонам Фуэго. Власти также приостановили очные занятия в школах рядом с вулканом.

Утром 29 июля вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до девяти километров над уровнем моря.