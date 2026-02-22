Измученного оленя заставляли катать людей на Масленице в Сухобузимском

На масленичной ярмарке в селе Сухобузимское Красноярского края замученного оленя заставляли возить людей. Очевидцы в соцсетях рассказали, что у животного подкашивались ноги. Но его поднимали за рога и тащили дальше.

Организатор мероприятия сообщил 360.ru, что торговля на фестивале проходит по правилам, установленным администрацией муниципального округа.

«В числе участников фестиваля, которые подали заявку и получили разрешение на торговую деятельность и предоставление услуг, не было ни одного предпринимателя с оленем», — сказали организаторы.

Полиция уже рассматривает заявления о незаконной торговле и жестоком обращении с животными.

«Нам искренне жаль, что сложилась такая ситуация», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно о другом вопиющем случае. В Нижнем Новгороде три девушки из спортивной школы жестоко истязали лошадь. Они связали животное и избили.