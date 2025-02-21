Издевавшихся над девушками жителей Каменска-Уральского задержали

Троих жителей Каменска-Уральского вечером 3 января похитили двух девушек, одной из которых не было даже 18 лет, и удерживали на автомойке, где несколько часов издевались над ними и принуждали к сексу, задержали. Об этом рассказал 360.ru старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга.

С ними ведут следственные действия и в скором времени предъявят обвинения по трем статьям: хулиганство, похищение двух людей и понуждение к действиям сексуального характера. За самое тяжкое из этих преступлений предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону полковник полиции Валерий Горелых рассказал, что причиной конфликта стали оскорбления в интернете и что один из задержанных был ранее судим за кражу, однако отделался штрафом в 10 тысяч рублей.

«Видимо, вердикт суда, к большому сожалению, не стал поводом для него задуматься о том, как можно себя вести в цивилизованном обществе, а как — нельзя», — добавил офицер.

Из опубликованного в интернете видео можно узнать, что девушек раздели, затем начали поливать ледяной водой и пеной для мытья машин. При этом на мойке были и другие сотрудники, но почему-то они никак не реагировали на происходящее.