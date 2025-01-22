Издевался над животными и грозился избить детей. В Стерлитамаке задержали треш-блогера

МВД: в Стерлитамаке задержали местного треш-блогера

Фото: Pixabay

Полицейские задержали треш-блогера из Стерлитамака. Информацию 360.ru подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

«В ходе мониторинга Сети был выявлен контент противоправного характера, создававшийся на платформе одной из социальных сетей жителем города», — рассказали в полиции.

Блогера задержали и доставили в отделение полиции. На мужчину составили административный протокол, который передадут в суд.

«Сотрудники полиции в целях дачи правовой оценки изучают другие публикации гражданина», — добавили в пресс-службе.

Как сообщило издание ufa1.ru, подписчиков у блогера было не так много — всего 110 человек. Мужчина записывает видео, где угрожает избить детей, издевается над животными и оскорбляет военнослужащих. Юрист Дмитрий Черкасов рассказал, что к нему обратились множество жителей Стерлитамака, которые попросили изолировать треш-блогера от общества.

Ранее суд в Москве заочно арестовал блогера Сергея Косенко, бросавшего младенца в сугроб. Ему предъявили обвинение в невыполнении родительских обязанностей и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

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