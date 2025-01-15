Бросавшего ребенка в снег блогера заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца блогера Сергея Косенко, бросавшего младенца в сугроб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Отсчет срока ареста начнется с момента задержания блогера или его экстрадиции в Россию. По данным следствия, он скрывается за границей.

Косенко объявили в розыск 13 октября. Его обвинили в неисполнении родительских обязанностей и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Адвокат блогера заявил, что тот кидал в сугроб не живого младенца, а куклу.

Мужчина скрылся за границей. Как сообщил осенью ТАСС источник в правоохранительных органах, перед эмиграцией Косенко распродал все активы и вывел деньги с банковских счетов, на которые потом наложили арест.