Избившему глухонемую женщину-таксиста в Дмитрове вынесли приговор

Суд в Дмитрове приговорил к восьми месяцам принудительных работ местного жителя, который избил глухонемую женщину-таксиста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих вину обстоятельств и полного признания вины подсудимым суд приговорил виновного к восьми месяцам принудительных работ», — заявили в ведомстве.

Приговор в законную силу пока не вступил. Также осужденный добровольно возместил иск на 200 тысяч рублей, заявленный Дмитровским городским прокурором в интересах потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

Потерпевшая в беседе с 360.ru призналась, что согласна с приговором суда напавшему, но не простила его.

«Для меня и моей семьи это был большой стресс. Я понимаю, что простить я не могу. Самое страшное уже позади, я чувствую себя гораздо лучше, боли прошли, сон тоже почти пришел в норму. В скором времени уже приступлю к работе», — отметила она.

Нападение произошло вечером 8 марта на Советской улице. Мужчина решил, что водитель такси должен уступить дорогу его машине. Когда авто остановились, он вышел из салона, разбил окно и ударил женщину-инвалида за рулем такси кулаком по лицу.