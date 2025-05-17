Живодеров могут обязать проходить психиатрическую экспертизу

В России обсуждают введение обязательного психиатрического освидетельствования для людей, обвиняемых в жестоком обращении с животными. Это нововведение направлено на предотвращение возможных преступлений против людей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Законопроект, предложенный депутатами, был направлен в Правительство России. Как сообщил депутат Георгий Арапов, который является инициатором идеи, в случае подозрения в жестоком обращении с животными не проводится обязательная экспертиза. Поэтому необходимо внести изменения в статью 196 Уголовно-процессуального кодекса России, добавив пункт 3.3, который будет предусматривать проверку психического состояния обвиняемых. Это позволит установить, являются ли они адекватными, даже если на первый взгляд кажется, что с ними все в порядке.

По словам Арапова, эта мера необходима, так как жестокость к животным может указывать на серьезные проблемы с психикой. Депутат считает, что экспертиза поможет защитить общество, поскольку она позволит выявлять психологические отклонения на ранних стадиях.

Ранее в Новосибирской области произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными. На обочине дороги нашли двух стаффордширских терьера: живого кобеля и мертвую суку. Выяснилось, что их хозяева пытались их усыпить.