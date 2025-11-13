Избитого в ночном клубе подмосковного баскетболиста выписали из больницы

Баскетболист, которого избили в Раменском, выздоравливает, его уже выписали из больницы. Об этом 360.ru заявила спортивный агент пострадавшего Татьяна Коровушкина.

По ее словам, 18-летнему баскетболисту стало намного лучше.

«Его выписали, он сейчас находится дома, на домашнем лечении», — уточнила она.

Собеседница 360.ru добавила, что конфликт в ночном клубе спровоцировал не спортсмен, а другой посетитель.

«Наша сторона абсолютно не виновата, я уверена, что следствие разберется с этим вопросом. Произошел конфликт, не мы его начали», — объяснила агент.

Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что мужчина жестко избил профессионального спортсмена, с которым он повздорил в раменском ночном клубе. Полиция установила личность нападавшего, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.