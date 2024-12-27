Избитого на занятии липецкого преподавателя ОБЖ уволили после проверки

Избитого на занятии преподавателя ОБЖ из Липецкого колледжа индустрии сервиса уволили. Решение о снятии с должности приняли после проверки, сообщила пресс-служба правительства региона.

Во время занятий в аудиторию колледжа пришли двое мужчин, один из которых был одет в камуфляж. Они напали на педагога и избили его. В прессе появились сообщения, что один из нападавших — отчим студентки, мстящей за неэтичное отношение к его дочери. По данным издания «Блокнот Липецк», несовершеннолетняя пожаловалась родственнику на приставания со стороны педагога.

В правительстве уточнили, что специальная комиссия управления образования и науки по региону провела проверку и объявила выговор за нарушения требований безопасности в образовательном учреждении. Также она признала поведение преподавателя ОБЖ неэтичным.

«С преподавателем ОБЖ расторгнут трудовой договор в связи с выявленными фактами неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам», — отметили в правительстве.

Ранее петербургские школьницы нашли камеру в туалете учебного заведения. Злоумышленник обмотал оборудование мусорным мешком, чтобы его замаскировать.