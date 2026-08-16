Избиение гостя на свадьбе из-за еды обошлось россиянке в 36 тысяч рублей

Компенсации морального вреда добился избитый на свадьбе пьяной девушкой житель Белгородской области. Об этом со ссылкой на материалы судебного разбирательства сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, торжество произошло еще в 2025 году на базе отдыха. Один из гостей не поделил с нетрезвой девушкой последнюю порцию. Она распустила руки и оставила мужчину голодным, с синяком на челюсти и ссадинами на руках.

Против агрессивной гостьи завели административное дело и назначили штраф в пять тысяч рублей. Свою вину она полностью признала и списала поведение на переизбыток алкоголя.

Пострадавший подал второй иск с требованием о компенсации морального вреда. Он заявил, что девушка избила его на глазах у жены и других гостей, испортив праздник. Также он настаивал, что никаких извинений обидчица не принесла.

Суд взыскал в пользу истца семь тысяч рублей, а обвиняемой назначил выплату еще 24 тысячи рублей расходов на представителя и рассмотрение дела.

В начале августа суд Нижнего Тагила назначил один год условно матери двоих детей за попытку задушить врача-педиатра на приеме в городской больнице. Женщине не понравилось, как медик провел работу с ее детьми, и она распустила руки.