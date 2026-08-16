Избиение гостя на свадьбе из-за еды обошлось россиянке в 36 тысяч рублей
Белгородец отсудил компенсацию с избившей его на свадьбе из-за еды девушки
Компенсации морального вреда добился избитый на свадьбе пьяной девушкой житель Белгородской области. Об этом со ссылкой на материалы судебного разбирательства сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, торжество произошло еще в 2025 году на базе отдыха. Один из гостей не поделил с нетрезвой девушкой последнюю порцию. Она распустила руки и оставила мужчину голодным, с синяком на челюсти и ссадинами на руках.
Против агрессивной гостьи завели административное дело и назначили штраф в пять тысяч рублей. Свою вину она полностью признала и списала поведение на переизбыток алкоголя.
Пострадавший подал второй иск с требованием о компенсации морального вреда. Он заявил, что девушка избила его на глазах у жены и других гостей, испортив праздник. Также он настаивал, что никаких извинений обидчица не принесла.
Суд взыскал в пользу истца семь тысяч рублей, а обвиняемой назначил выплату еще 24 тысячи рублей расходов на представителя и рассмотрение дела.
В начале августа суд Нижнего Тагила назначил один год условно матери двоих детей за попытку задушить врача-педиатра на приеме в городской больнице. Женщине не понравилось, как медик провел работу с ее детьми, и она распустила руки.