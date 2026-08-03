Матери из Нижнего Тагила дали год условно за нападение на детского врача

Жительницу Нижнего Тагила приговорили к одному году условно за нападение на врача на осмотре. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

ЧП произошло в детской городской больнице в октябре 2024 года. Женщина привела к педиатру двоих детей. Во время осмотра мать проявила недовольство медицинскими услугами и стала предъявлять претензии и оскорблять врача. Мать начала снимать происходящее на телефон, педиатр попыталась пресечь видеосъемку и завязалась борьба. Женщина толкнула врача и попыталась ее задушить.

«В Нижнем Тагиле местная жительница осуждена за нападение на врача-педиатра и высказывание угрозы убийством в ходе медосмотра ее детей. Женщина признана виновной в угрозе убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности», — отметили в пресс-службе.

Женщину также обязали компенсировать моральный вред врачу, суд взыскал в пользу пострадавшей 50 тысяч рублей.

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