Из заброшенного здания в Москве спасли краснокнижного вальдшнепа

На улице Большая Полянка в московском районе Якиманка в заброшенном здании между рамами застрял вальдшнеп — редкая птица, занесенная в Красную книгу. Подробности сообщил источник 360.ru.

Птица два дня не могла выбраться на свободу. Вызволить пернатого прибыли спасатели.

«Я гуляла с собакой вчера. Подняла голову на шум, увидела эту птицу, которая скачет между рамами. Сначала подумала, что она вылетит сама, потому что окно открыто, но сегодня утром пришла и увидела, что она выбраться не может, и надо уже было что-то делать. Посмотрела в интернете, куда можно обратиться, — служба спасения. Вот вызвала ребят. Достали», — рассказала местная жительница Лариса.

По словам женщины, птица попила воды. Лариса выразила надежду, что с пернатым все в порядке и он еще сможет улететь в теплые края.

