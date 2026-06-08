Из-за землетрясения на юге Филиппин погибли три человека

Жертвами землетрясения на юге Филиппин стали три человека, еще четыре пострадали. Об этом со ссылкой на Национальную полицию государства сообщил ТАСС .

Из-за природного катаклизма в северной и центральной частях острова Минданао повреждения получили 37 зданий, включая школы, больницы и жилые дома.

Для оказания помощи населению власти мобилизовали полицию. Правительственным ведомствам поручили координировать действия по ликвидации последствий землетрясения, а также обеспечить предоставление гуманитарной помощи и работу эвакуационных центров.

В связи с ЧП в некоторых районах возникли перебои с электричеством.

У берегов Филиппин зарегистрировали землетрясение магнитудой 8,1. Очаг располагался на глубине 57 километров, в 58 километрах от города Генерал-Сантос, в котором живут около 679 тысяч человек.