Из-за взрыва на заводе «Авангард» пострадали минимум шесть человек

Минимум шесть человек пострадали из-за взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По его данным, в цеху, где произошло ЧП, работали шесть сотрудников. Из-за взрыва обвалилась стена, спасатели достали из-под завалов одного человека. Поиски пострадавших продолжаются.

По информации «112», взрыв прозвучал примерно в 19:40 по местному времени. Telegram-канал Baza опубликовал другие данные: он отметил, что из-за ЧП пострадали пять человек, и троих уже спасли.

К заводу подъехали множество машин скорой помощи. Данные о взрыве подтвердила городская администрация. Она уточнила, что ситуация находится на контроле, у предприятию прибыли все службы и ведомства. Также мэрия призвала местных жителей не паниковать и доверять только официальным источникам информации.

В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, что в одном из цехов ударной волной выбило стекла.