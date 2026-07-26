Из-за урагана в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек, есть погибший

В результате урагана в Ростове-на-Дону погиб один человек, еще 13 пострадали. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава города Александр Скрябин.

«К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, семь госпитализированы, один погиб», — отметил он.

Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Из-за штормового ветра и мощных ливней произошло более 100 происшествий. Последствия непогоды ночью ликвидировали шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администраций районов города и сил ресурсоснабжающих организаций.

Скрябин уточнил, что специалисты в первую очередь убирают представляющие опасность поваленные деревья. Водоснабжение в Ростове-на-Дону полностью восстановили.

Всего специалисты ликвидировали последствия 26 происшествий, на контроле остаются еще 73. Энергетики продолжают устранять неполадки с электроэнергией.