Ракета рухнула в районе аэропорта Бен-Гурион в Израиле

ЦАХАЛ: выпущенная из Йемена ракета упала рядом с аэропортом Бен-Гурион

Запущенная из Йемена ракета упала в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Утром 4 мая в Израиле включили сирены воздушной опасности, работала система ПВО. Попыток перехватить ракету было несколько.

«Падение зафиксировано в районе аэропорта Бен-Гурион», — отметили в ЦАХАЛ, уточнив, что расследуют случившееся.

Воздушная гавань, сообщила газета The Times of Israel, временно приостановила работу. Момент падения ракеты попал в объектив камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, она угодила в рощу, прилегающую к дороге в периметре аэропорта.

По предварительным данным, пострадал минимум один человек — он получил травму на одной из парковок.

Председатель партии «Национальное единство» Бени Ганц призвал Израиль привлечь Иран к ответственности после того, как выпущенная хуситами ракета упала в районе аэропорта Бен-Гурион.

«Это не Йемен, а Иран запускает баллистические ракеты по Израилю, и он должен нести ответственность», — указал бывший министр обороны в соцсети X.

Ганц также заявил, что израильское правительство «должно проснуться», а Тегеран — получить жесткий ответ на обстрел страны.