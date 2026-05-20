Из-за угрозы подтопления в Армавире объявили эвакуацию

Эвакуацию из-за угрозы подтопления объявили в Армавире. Об этом сообщила администрация города в телеграм-канале.

«В связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп сохраняется угроза подтопления прибрежных территорий Армавира. По данным специалистов, в районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды с водохранилища, есть вероятность достижения критических отметок», — указали власти.

По данным администрации, вода достигнет пределов города к 17:00. Поэтому власти приняли решение эвакуировать жителей из зон возможного подтопления.

Жителям опасных районов рекомендовали поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и предметы первой необходимости и подготовиться к эвакуации. Им предложили либо остановиться у родственников в безопасных районах, либо в сборных пунктах эвакуации.

«В настоящее время на реках организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды. Ситуация остается динамичной, и уровень воды может поменяться в любую сторону», — предупредили в администрации.

Ранее президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре изучить, как соблюдаются в регионах законы, направленные на защиту от подтопления и разрушения берегов водных объектов.