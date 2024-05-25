Из-за сорванной крыши школы в Краснодаре дети получили легкие и средние травмы
Глава Краснодара: из-за ЧП с кровлей школы дети получили легкие и средние травмы
Учеников, родителей и педагогов школы № 29 после ЧП с сорванной кровлей отправили домой в целях безопасности, заявил глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram-канале. По его информации, из-за происшествия пострадали 12 детей, пятерых госпитализировали.
«Всего пострадали 12 детей: несколько человек от помощи отказались, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи», — пояснил он.
По словам Наумова, все получили травмы разной степени тяжести — от легкой до средней. На месте продолжают работать спасатели. В общей сложности задействовали 29 человек и девять единиц техники.
«Как стихнет ветер, специалисты займутся восстановлением кровли», — заключил Наумов.
Ранее в Минздраве региона сообщили о 10 пострадавших. В ведомстве подчеркнули, что тяжелых травм дети не получили. В основном у них выявили порезы и ссадины.
«Пациенты доставлены в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации», — указал глава министерства Евгений Филиппов.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.