Из-за сорванной крыши школы в Краснодаре дети получили легкие и средние травмы

Учеников, родителей и педагогов школы № 29 после ЧП с сорванной кровлей отправили домой в целях безопасности, заявил глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram-канале . По его информации, из-за происшествия пострадали 12 детей, пятерых госпитализировали.

«Всего пострадали 12 детей: несколько человек от помощи отказались, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи», — пояснил он.

По словам Наумова, все получили травмы разной степени тяжести — от легкой до средней. На месте продолжают работать спасатели. В общей сложности задействовали 29 человек и девять единиц техники.