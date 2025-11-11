Снежный апокалипсис обрушился на Камчатку

Мощный циклон принес на Камчатку штормовой ветер и сильные снегопады. Как сообщил Telegram-канал Shot , непогода обрушилась на юг полуострова.

Жителей отправили на удаленную работу, самолеты направили на другие аэродромы. Задержали рейсы из Москвы, Новосибирска, Магадана и Хабаровска. Местные рейсы отменили до улучшения погодных условий. Занятия в школах тоже перенесли.

В Петропавловске-Камчатском шторм повалил деревья на машины и проезжие части. Провода в некоторых районах города не выдерживали тяжести снега и начали обрываться, сильно искря. Telegram-канал сообщил о возможных перебоях с электроэнергией.

В Свердловской области синоптики спрогнозировали повышение температуры и оттепель. Основные снегопады придутся на запад и север области, по югу снег к вечеру сменится дождем, рассказали специалисты.