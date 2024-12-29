Из-за проблем с шасси загорелся еще один самолет. На этот раз в Канаде

Прилетевший из Сент-Джонстона самолет загорелся в аэропорту канадского города Галифакс после жесткой посадки. Об этом сообщил сайт CBC.

Пассажиры воздушного судна рассказали изданию, что во время посадки не вышла одна стойка шасси. По этой причине борт на ВПП накренился влево, и у него вспыхнули левое крыло и двигатель.

«Самолет начал наклоняться примерно на 20 градусов влево, и, когда это произошло, мы услышали довольно громкий звук, похожий на звук удара, когда крыло самолета начало скользить по полосе», — объяснила одна из пассажирок.

По ее словам, после этого самолет загорелся, но пассажиров успели эвакуировать. По информации издания, рейс выполняла авиакомпания PAL Airlines.

Ранее пассажирский лайнер загорелся в аэропорту южнокорейского города Муан. Прилетевший из Бангкока борт выкатился за ВПП и врезался в ограждение. Очевидцы заявляли, что самолет загорелся еще до посадки. Пламя заметили на правом крыле лайнера.