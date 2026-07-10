В Красногорске ликвидировали открытое горение в торговом центре

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре на Красногорском бульваре в Красногорске. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области .

По данным ведомства, пожар локализовали на площади 1000 квадратных метров, а в 20:25 спасатели объявили о ликвидации открытого горения. Из здания эвакуировали 340 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Прокуратура Московской области сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин возгорания. По предварительным данным, пожар начался на кровле торгового центра.

После полной ликвидации возгорания Красногорская городская прокуратура проверит соблюдение требований законодательства. В качестве предварительной версии рассматривается нарушение правил пожарной безопасности при проведении кровельных работ.