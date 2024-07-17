Из-за пожара на Пресненском Валу эвакуировали почти 100 человек. На месте работает Ка-32

Из горящего здания на Пресненском Валу в Москве до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 97 человек, сообщил источник 360.ru. По его информации, площадь возгорания составила 700 «квадратов».
На месте происшествия работают спасатели, движение по улице временно перекрыли. Также к тушению привлекли вертолет Ка-32.
Данных о пострадавших в МЧС не поступало. По предварительной информации, возгорание могло возникнуть на чердаке дома. Точная причина пока неизвестна. Ранг пожара увеличили до второго.
Для тушения пожара развернули четыре боевых участка. Водяные стволы подали по всему периметру здания.
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