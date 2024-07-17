Сильный пожар вспыхнул в административном здании в центре Москвы

Источник 360.ru: пожар вспыхнул на Пресненском Валу в Москве

Фото: РИА «Новости»

Крупный пожар произошел вечером 17 июля в административном здании на Пресненском Валу, 1, сообщил источник 360.ru. По этому адресу располагается Центра цифровизации образования в Москве.

Здание окутали клубы черного дыма. Предварительно установлено, что очаг возгорания находится на чердаке.

Данные о причинах происшествия и площади пожара уточняются.

UPD: ранг пожара повысили до 1БИС. Возгорание происходит в четырехэтажном здании старой постройки. На место вызвали сотрудников ГАИ для перекрытия движения, добавил источник 360.ru.

В столичном департаменте транспорта сообщили о перекрытии движения по улице Пресненский вал из-за пожара в доме № 1.

«Выбирайте пути объезда», — призвали автомобилистов в пресс-службе ведомства.

UPD№2: пожару присвоили второй номер сложности. Для тушения, по данным источника 360.ru, привлекли вертолет.

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