Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области задержали 14 поездов

На станции Лиски в Воронежской области 14 поездов АО «ФПК» задерживаются в пути в связи с падением обломков БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ФПК отметили, что речь идет о поездах № 241 Киров — Анапа, № 143 Кисловодск — Москва, № 135 Махачкала — С. Петербург, № 215 Барнаул — Адлер, № 11 Анапа — Москва, № 113 Краснодар — Москва, № 479 Сухум — С. Петербург.

Также задерживаются № 511 Воркута — Новороссийск, № 233 Новороссийск — Москва, № 155 Анапа — Москва, № 472 Москва — Адлер, № 562 Москва — Им. Курорт, № 542 Москва — Адлер и № 20 Москва — Ростов.

Среднее время задержки составов оценили в 2,5 часа. Сотрудники поездных бригад оказывают содействие и всестороннюю помощь пассажирам. Железнодорожники делают все необходимое для сокращения времени задержки пассажирских поездов, добавили в пресс-службе.

Утром 17 августа Минобороны рапортовало об уничтожении девяти БПЛА над Воронежской областью.