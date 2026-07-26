Из-за непогоды в Ростовской области задержали почти 90 поездов

В результате урагана в Ростовской области произошло аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов. В пути задерживаются 89 пассажирских составов, сообщила пресс-служба РЖД.

Максимальное время опозданий составляет восемь часов. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить задержки.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие», — отметили в пресс-службе.

Пассажиров поездов, которые задержали более чем на четыре часа, обеспечили питанием. РЖД держат пассажиров в курсе изменений в расписании по СМС.

Специалисты восстановили работу тяговых подстанций, всего для устранения последствий непогоды привлекли более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники.