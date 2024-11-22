Из-за массового отравления в красноярской школе в больницу попали 37 человек

СК: 37 человек отравились в школе Канска Красноярского края

В результате массового отравления в школе № 15 города Канска Красноярского края увеличилось до 37. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Среди поступивших в больницу 34 человека — дети, еще семеро отказались от госпитализации. Предварительный диагноз медиков — острая кишечная инфекция неустановленной этиологии.

Следователи в рамках расследования допросили руководство школы, сотрудников пищеблока и обеспечивающего питание детей индивидуального предпринимателя.

Управление Роспотребнадзора по Канску изъяло смывы у сотрудников и пробы приготовленной пищи, биоматериалы отправили на исследование. Правоохранители в рамках уголовного дела продолжают следственные действия для установления причины возникновения заболевания.

Изначально было известно о 20 заболевших из-за инфекции.