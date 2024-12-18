Из-за ливней в Сочи сошли 13 оползней

Из-за беспрецедентных ливней в Сочи сошли 13 оползней, пострадали восемь участков дорог. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале .

Он добавил, что с населенным пунктом Семеновка прервалось транспортное сообщение. У многих жителей города пропали свет, газ и тепло.

«Все болевые точки знаем. В настоящее время проводим оценку всех участков, где произошли оползни. Принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение», — заверил мэр.

Прошунин отметил, что на самых сложных участках вводят режим чрезвычайной ситуации.

Утром стало известно о выходе из берегов реки Хероты. Поток воды снес деревья, подтопил земельные участки и размыл дорожное полотно.