Четыре иномарки попали в ДТП на севере Москвы

Массовое ДТП с участием четырех иномарок произошло на улице Новая Башиловка в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Столкнулись три автомобиля Kia и Volvo. К месту происшествия выехала скорая. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, зажатых нет.

Разлива топлива тоже нет. Полосы движения из-за массового ДТП не перекрывали.

Ранее ребенок пострадал в массовой аварии на МКАД. В аварию попали легковые автомобили Opel, Suzuki, Toyota, Mercedes и «Газель». Несовершеннолетнего передали медикам.

До этого один человек пострадал в ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной в Москве. Коммунальный грузовик влетел в общественный транспорт. В результате аварии снегоуборочная машина опрокинулась набок, водитель получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.