Морозы разогнали энергопотребление в России до исторического пика

Энергопотребление в России обновило рекорд декабря 2023 года на фоне морозов

В России зафиксировали абсолютный рекорд потребления электричества за всю историю наблюдений. Об этом в четверг, 22 января, отчитались в пресс-службе «Системного оператора ЕЭС».

Исторический максимум система прошла утром в четверг, когда нагрузка на сети достигла отметки 171 943 мегаватта. Предыдущее достижение, установленное в декабре 2023 года, оказалось перекрыто сразу на 554 мегаватта.

Как объяснили энергетики, причиной такого скачка стали затяжные экстремальные морозы, которые установились на большей части территории страны.

Несмотря на колоссальную нагрузку, энергосистема справилась с давлением. Специалисты рассказали, что стабильная работа в экстремальных условиях стала возможной благодаря запасу мощности на электростанциях.

Сейчас все объекты генерации работают в режиме повышенной готовности, так как холода пока не собираются отступать.

Похолодание в центральной части России вызвал сибирский антициклон. Уже 25 января аномальный холод придет в Московскую область. В Прикамье столбики термометров могут показать до -42 градусов.