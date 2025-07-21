Из-за атаки БПЛА в Ростовской области задержали 26 поездов

В Ростовской области задерживают поезда из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд», — написали в пресс-службе.

Из-за ЧП сбился график движения пассажирских составов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часа задерживаются 26 поездов. Движение по станции Каменоломни идет со сниженной скоростью.

На СКЖД работает оперативный штаб, чтобы координировать работу по устранению последствий ЧП.

Минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 9 дронов на подлете к столице. На крышу многоэтажки в ЖК «Престиж» в московском рабочем поселке Киевский упали обломки одного из БПЛА. В результате ЧП получила повреждения газовая труба.