Петербуржца задержали за ложное минирование объекта Минобороны
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, сообщившего о якобы минировании военного научного учреждения Министерства обороны России. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, после того, как поступило ложное сообщение, сотрудники ФСБ по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области установили и задержали подозреваемого по месту жительства.
Следственный отдел ОМВД по Петродворцовому району возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).
В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
В мае в Истре задержали сообщавших о ложном минировании объектов подростков.