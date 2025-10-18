Петербуржца задержали за ложное минирование объекта Минобороны

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, сообщившего о якобы минировании военного научного учреждения Министерства обороны России. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, после того, как поступило ложное сообщение, сотрудники ФСБ по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области установили и задержали подозреваемого по месту жительства.

Следственный отдел ОМВД по Петродворцовому району возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

В мае в Истре задержали сообщавших о ложном минировании объектов подростков.