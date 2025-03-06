Из скандальной зоогостиницы в Балашихе сбежала собака

Гостиница «Ерин Дог Кэмп» в Балашихе вновь оказалась в центре скандала. Из нее сбежала собака, а хозяйка обвинила администрацию в бездеятельности. Владельцы пострадавших животных рассказали 360.ru подробности.

Ксения сдала своего пса породы испанская водяная на передержку 8 февраля и улетела за границу. Спустя час питомец пробрался через дырку в заборе.

«Сотрудники отеля не хотели искать вечером и ночью, аргументируя это тем, что ничего не видно и что они только на следующий день приступят к поиску», — рассказала она 360.ru.

Спасти животное удалось благодаря волонтерам и другим неравнодушным жителям Балашихи. Собака сильно перепугалась, но не пострадала.

Другая собеседница 360.ru Мария рассказала об антисанитарии в гостинице. По ее словам, для рекламы там есть идеально чистый парадный корпус, но стоит хозяевам уехать, как питомцев сажают в грязные клетки.

«У владельца гостиницы не в порядке с головой, он безучастный, взял на работу управляющую, которая все это выслушивает. Насколько знаю, после ситуации с потерей собаки она уволилась», — добавила она.

По ее информации, случай Ксении не единичный.

«Это постоянно там происходит. Денис (владелец зоогостиницы. — Прим. ред.) просто игнорирует то, что нужно как минимум сделать систему не просто двойного забора, а нужно хотя бы один забор нормальный сделать. Собаки постоянно убегают, некоторые прямо перепрыгивают забор, и их просто отлавливают в ближайшее время, не сообщая хозяевам. А здесь ситуация вышла из-под контроля», — сообщила собеседница 360.ru.

Пес самой Марии заразился там вирусом, который сумели обнаружить не сразу и только с помощью ветеринара из Москвы. При этом стоимость передержки в этой зоогостинице доходит до 13 тысяч рублей за сутки.

В декабре собачники пожаловались, что их любимцы возвращаются с передержки больными и чувствуют себя в этой гостинице «словно в аду».