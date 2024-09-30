Один человек погиб и двое пострадали при пожаре и взрывах в московском жилом комплексе «Селигер Сити». Подробностями случившегося в беседе с 360.ru поделилась очевидица случившегося.

По ее словам, первый взрыв прогремел в 02:45 ночи.

«Сразу же из окон стали вылезать люди, звать на помощь и пытаться спрыгнуть. Потом соседи стали стучать во все двери и кричать, что нужно выбегать. Пока собирались, было еще несколько взрывов», — пояснила собеседница 360.ru.

По ее словам, первый подъезд дома не пострадал, а вот жильцов второго спасатели пускали только за документами и призывали быстрее вернуться на улицу, поскольку была угроза, что могут обрушиться и другие перекрытия.

По одной из версий, причиной взрыва стал газовый баллон, находившийся в квартире. Пожар локализовали на площади 100 квадратных метров и позже полностью потушили.