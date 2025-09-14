Из многоэтажки в Тольятти эвакуировали 35 человек

МЧС: при пожаре в доме в Тольятти эвакуировали 35 человек, никто не пострадал

В Тольятти разгорелся пожар в многоэтажном доме. Очаг возгорания находился в одной из квартир, спасатели эвакуировали 35 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

Из-за короткого замыкания электропроводки загорелся коридор квартиры на шестом этаже многоэтажки, огонь охватил 15 квадратных метров. Из дома эвакуировали 35 жильцов, в том числе 11 детей.

Огонь потушили, никто не пострадал. Пресс-служба МЧС показала последствия возгорания.

В ликвидации участвовали 26 пожарных с восемью единицами техники.

В этот же день пожар произошел в порту Гладкого острова в Санкт-Петербурге. Дым пошел из иностранного судна Hong Xian, огонь разгорелся в трюме с химикатами. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит соблюдение правил пожарной безопасности и законодательства о безопасном использовании водного транспорта.