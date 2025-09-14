Дым окутал судно с химикатами в порту Петербурга
Транспортная прокуратура начала проверку дымящего судна в порту Петербурга
Стоящее в порту Гладкого острова в Санкт-Петербурге судно охватил густой дым. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В ведомстве заявили, что начали проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и выполнении противопожарных требований.
Издание 78.ru со ссылкой на источник уточнило, что дым охватил иностранное судно Hong Xian. По неподтвержденным данным, источником возгорания стал трюм с химикатами.
На момент написания материала задымление ликвидировали. Причины его возникновения точно не известны.
В минувшую пятницу, 12 сентября, в результате прилета беспилотников пожар охватил судно, пришвартованное в порту Приморска.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на борту сработала система пожаротушения. Окончательно горение ликвидировали прибывшие на место спасатели. В результате происшествия угрозы для затопления судна или разлива нефтепродуктов не возникло.