История убийств. «Твиттер-киллера» казнили в Японии

Власти Японии казнили 34-летнего Такахиро Сираиси, известного как «твиттер-киллер». Он убил и расчленил девять человек, сообщила телерадиокомпания NHK .

Сираиси признали виновным в серии жестоких преступлений. По данным следствия, он находил в твиттере девушек с суицидальными настроениями, убеждал их, что готов помочь уйти из жизни, а затем приглашал к себе домой.

Там он угощал жертв алкоголем и снотворным, после чего подвергал сексуальному насилию и убивал.

С августа по октябрь 2017 года преступник убил восемь молодых девушек, самой младшей было всего 15 лет. Покончил он и с 20-летним юношей, приятелем одной из пропавших.

На суде Сираиси признался, что первое убийство совершил из-за долга в 4500 долларов, а затем стал искать новых жертв для удовлетворения своих желаний.

Убивал он их, поскольку боялся жалоб в полицию. Арестовали Сираиси после того, как следователи установили его связь с одной из жертв.

При обыске в его доме нашли три коробки-холодильника и пять контейнеров, в которых находились человеческие головы и кости со снятой плотью.

Громкое дело о массовом убийстве на протяжении многих лет держало Японию в напряжении. Главным предметом спора в суде оставался вопрос, убивал ли Сираиси жертв с их согласия. На этом настаивали адвокаты.

Казнь Сираиси стала первой в Японии с июля 2022 года. Такой приговор здесь осуществляется через повешение.

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