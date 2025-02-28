В Китае казнили женщину, похитившую и продавшую 17 детей

Смертный приговор жительнице Китая Юй Хуаин, которая с подельником похитила и продала 17 детей, привели в исполнение. Об этом сообщила газета Sichuan Daily .

Женщина действовала с 1993 по 2003 годы в разных регионах страны. В 2004 году китаянку приговорили к смертной казни, однако она подала апелляцию, рассмотрение которой дошло до Верховного народного суда КНР. Высшая инстанция утвердила приговор.

Газета опубликовала также видеообращение девушки, похищенной Юй Хуаин в 1995 году. Она вернулась домой только 26 лет спустя.

«Я надеюсь, что в будущем не будет торговцев людьми. Надеюсь, что разлученные семьи смогут воссоединиться, и я надеюсь, что ее история сможет придать сил всем», — заявила пострадавшая.

Ранее в Подмосковье женщина продала новорожденного сына за 10 тысяч рублей и сапоги.