Историческое здание одной из первых в России городских больниц полыхает в Петербурге

В Санкт-Петербурге горит здание знаменитой Обуховской больницы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

На месте происшествия работают многочисленные пожарные расчеты. Из-за ЧП проезд по набережной временно перекрыли. Причина пожара пока неизвестна. Информация о пострадавших не поступала.

Обуховская больница — одна из первых городских больниц России. В настоящее время в здании находится клиника военно-морской терапии Военно-медицинской академии имени Кирова. Большинство корпусов больницы закрыты на реконструкцию.

Ранее крупный пожар произошел в промзоне Санкт-Петербурга. Склады с клеем и ацетоном загорелись на Волхонском шоссе.