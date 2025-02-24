Историческое здание одной из первых в России городских больниц полыхает в Петербурге

В Петербурге загорелось здание знаменитой Обуховской больницы

Фото: Медиасток.рф

В Санкт-Петербурге горит здание знаменитой Обуховской больницы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На месте происшествия работают многочисленные пожарные расчеты. Из-за ЧП проезд по набережной временно перекрыли. Причина пожара пока неизвестна. Информация о пострадавших не поступала.

Обуховская больница — одна из первых городских больниц России. В настоящее время в здании находится клиника военно-морской терапии Военно-медицинской академии имени Кирова. Большинство корпусов больницы закрыты на реконструкцию.

Ранее крупный пожар произошел в промзоне Санкт-Петербурга. Склады с клеем и ацетоном загорелись на Волхонском шоссе.

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